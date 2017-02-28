Исследование показало, что голодание полезно при диабете

Ученые из Университета Южной Калифорнии провели исследование на мышах. Специалисты установили: диета, имитирующая голодание, способствовала регенерации поврежденных бета-клеток поджелудочной железы, отвечающих за выработку инсулина. Это, в свою очередь, позволяло поддерживать уровень глюкозы в крови в норме, сообщает Science World Report.

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По словам исследователей, животные биологически предрасположены к набору веса при употреблении пищи. Они запасают жир, чтобы в условиях нехватки пищи иметь источник энергии. Человеческий организм тоже запасает жир, но большинству людей не приходится голодать из-за отсутствия пищи. Поэтому растет число случаев ожирения и связанных с ним заболеваний, самым распространенным из которых является диабет.

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Ожирение приводит к повреждению бета-клеток поджелудочной железы. Вследствие этого развивается сахарный диабет. Голодание помогает перепрограммировать бета-клетки и восстановить нормальную секрецию инсулина. Мыши, которые придерживались диеты, имитирующей голодание, избавились от симптомов сахарного диабета 1-го и 2-го типов. Похожие результаты ученые получили в ходе экспериментов с человеческими клетками поджелудочной железы.