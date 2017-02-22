Исследования доказали эффективность циклической диеты

О соответствующем исследовании на ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки рассказал его ведущий автор, биостатистик Дэвид Эллисон из Университета Алабама в Бирмингеме (США), сообщает The Telegraph.

Читайте такжеУпотребление аспартама способствует набору лишнего веса - исследование

По мнению специалистов, в долгосрочной перспективе (на протяжении нескольких лет) диета, в результате которой происходят периодические потеря массы тела (из-за снижения калорийности рациона) и следующий за ней набор веса (из-за повышения энергетической ценности потребляемой пищи), положительно сказывается на здоровье человека. Данный вывод справедлив даже несмотря на восстановление прежней, избыточной, массы тела после завершения диеты.

В своем исследовании ученые поставили эксперимент на мышах. Те грызуны, которых посадили на циклическую диету, прожили дольше остальных животных, не придерживающихся какого-либо особого режима питания. Авторы полагают, что полученные результаты справедливы и для человека.

С ними не согласны некоторые их коллеги. В качестве аргументов они приводят данные других исследований, ставящих под сомнение эффективность циклической диеты. Например, есть публикация, описывающая изменение микрофлоры кишечника у грызунов с таким режимом питания.

Читайте такжеСокращение потребляемых калорий замедляет процессы старения - ученые

Эксперты сходятся во мнении, что наилучшим способом сбросить лишний вес является здоровое питание и физическая активность, особенно в компании друзей.

Циклическая диета предполагает чередование режимов питания пониженной и повышенной калорийности. Ее сторонники полагают, что таким образом организм не привыкает к какому-то одному типу рациона и стимулируется обмен веществ.