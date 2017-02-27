Исследование выявило, что у женщин, беременных девочками, чаще возникают проблемы со здоровьем

На это указывают результаты исследования, проведенного специалистами из Медицинского центра Векснера при Государственном университете штата Огайо, пишет Science Direct.

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Ученые оценили иммунный статус у 80 женщин во время беременности по уровню ключевых маркеров-цитокинов в сыворотке крови – интерлейкинов 6 и 8, и фактора некроза опухоли - и не нашли однозначной связи с полом ребенка. Однако, когда эти цитокины в лабораторных условиях были специально подвергнуты бактериальной атаке, ученые обнаружили кое-что интересное. Воспалительная реакция женщин, носящих под сердцем девочек, была выражена значительно сильнее, чем у мам, ожидающих рождение мальчиков.

Известно, что воспаление является мощнейшим источником стресса для организма и может привести к целому ряду заболеваний.

Ученые предполагают, что именно поэтому у женщин, беременных девочками, чаще возникают проблемы со здоровьем, обострение хронических заболеваний и даже токсикоз.