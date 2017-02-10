Ученые предупреждают, что лечение антибиотиками может быть опасным для новорожденных младенцев

Американские ученые из Детского медицинского центра Цинциннати и Детской больницы Филадельфии выяснили, что антибиотики могут увеличивать риск развития пневмонии у новорожденных детей, пишет Science Translation Medicine.

Исследования на мышиной модели (мышах, применяемых для изучения болезней человека) показали, что для того, чтобы у только что родившихся животных развился иммунитет, необходимо взаимодействие между дендритными клетками кишечника и бактериями, входящими в состав нормальной микрофлоры. Это приводит к тому, что в слизистую оболочку легких начинают проникать лимфоидные клетки, которые защищают новорожденных от бактериальной пневмонии.

Читайте такжеАнтибиотики провоцируют рост колоний бактерий - ученые

Оказалось, что антибиотики препятствуют проникновению бактерий в кишечник, в результате чего не происходит их презентация дендритными клетками. Это приводит к тому, что лимфоидные клетки не формируют защиту от патогенных бактерий, поражающих дыхательную систему.

По мнению ученых, эти данные показывают, что антибиотики способствуют риску смерти новорожденных детей от микроорганизмов, вызывающих воспаление легких. Кроме того, возможно, что с антибактериальными препаратами также связано возникновение астмы у тех людей, кто не имеет к ней генетической предрасположенности.