10 порций фруктов и овощей в день удлиняют жизнь - ученые

Порцией считается 80 граммов фруктов или овощей - то есть небольшой банан, груша или три столовые ложки шпината или гороха, пишет The Guardian.

Читайте такжеСуточную потребность человека в калии и магнии покроют 5 бананов - диетологи

Более ранние исследования уже доказывали, что даже две с половиной порции (200 граммов) связаны с тем, что риск возникновение болезней сердца снижается на 16%, риск инсульта - на 18%, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний - на 13%, риск заболевания раком - на 4% и риск преждевременной смерти - на 15%.

Ученые также определили, какие именно фрукты и овощи могут помочь снизить риск заболевания раковыми или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

С более низким риском заболевания раковыми болезнями ассоциируются зеленые овощи (такие как шпинат), желтые овощи (перцы), крестоцветные овощи (такие как цветная капуста).

С более низким риском заболевания сердечными болезнями или возникновением инсульта ассоциируются яблоки, груши, цитрусовые, салаты, крестоцветные овощи.