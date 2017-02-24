Япония предоставила ЮНИСЕФ $2,6 миллиарда на борьбу с холерой в Гаити

Японские власти подписали соглашение о предоставлении ЮНИСЕФ 2, 6 миллиарда долларов США на проекты в Гаити, пишет Центр новостей ООН.

Читайте такжеВ Гаити стартовала массовая кампания по вакцинации против холеры«Благодаря этому щедрому пожертвованию японского народа мы сможем укрепить борьбу с холерой в Гаити и обеспечить защиту гаитянцев, особенно детей, от этого опасного заболевания», - заявил представитель ЮНИСЕФ в Гаити Марк Винсент.

Эпидемия холеры вспыхнула в Гаити в октябре 2010 года и охватила всю страну. С тех пор холерой заразились примерно 788 тысяч человек. По меньшей мере, 9 тысяч случаев заболевания оказались смертельными. Холера унесла жизни 750 детей. В целом ею заразились более 100 тысяч гаитянских детей. В 2016 году в Гаити было зарегистрировано более 40 тысяч новых случаев заражения холерой.

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Напомним, что в декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН поддержала предложенную Генеральным секретарем новую стратегию борьбы с холерой в Гаити, призвав государства выделить ресурсы на ее осуществление.