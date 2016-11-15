В Йемене растут показатели распространения холеры - ВОЗ

В Йемене за последние две недели количество случаев подозрения на холеру увеличилось до 4 тыс, пишет Reuters со ссылкой на ВОЗ. По официальным данным, на 1 ноября в стране было зафиксировано 2070 случаев заболевания, а сейчас – уже почти 4119 случаев.

Читайте такжеВ Гаити стартовала массовая кампания по вакцинации против холерыНа настоящий момент лабораторно подтверждено 86 случаев холеры. От заболевания умерли 8 человек, еще 56 пациентов скончались от острой диареи.

Борьба с распространением заболевания осложнена тем, что в ходе гражданской войны были разрушены почти все объекты здравоохранения и системы очистки воды. В ВОЗ подчеркивают, что темпы распространения инфекции вызывают серьезную озабоченность: возможна масштабная вспышка холеры.