Клиники Нидерландов объединились для закупки дорогостоящих лекарств

В Нидерландах восемь университетских клиник подали коллективную заявку на закупку дорогостоящих противоопухолевых лекарственных средств, так как увеличение размера закупки позволит снизить стоимость лекарственных препаратов, сообщается на портале DutchNews.

Читайте такжеВ США упростят процедуру вывода на фармацевтический рынок дженериковРечь идет об иммунотерапевтических средствах, годовой курс которых на одного пациента сейчас стоит десятки тысяч евро. В инициативе приняли участие Академический медицинский центр (AMC), Медицинский центр Свободного университета Амстердама, Медицинский центр Эрасмус в Роттердаме, а также университетские клиники Утрехта, Лейдена, Гронингена, Неймегена и Маастрихта.

Авторы инициативы рассчитывают, что закупка лекарственных препаратов напрямую у фармацевтических компаний поможет сократить стоимость годового лечения одного пациента со 100 тыс. до 2 тыс. евро.

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В 2015 году стало известно о намерении Бельгии и Нидерландов совместно вести переговоры с фармкомпаниями при заключении договоров на поставки орфанных препаратов, предназначенных для терапии заболеваний, затрагивающих менее 5 человек из 100 тыс.