Психологи предложили эффективный способ, который поможет бросить курить

Послания для курильщиков, фокусирующиеся на негативе, не производят желаемого эффекта / REUTERS

Психологи из Университета Мичигана советуют актуализировать в сознании позитивные детские воспоминания, имеющие удивительную силу. Это сработает намного лучше, чем устрашающие картинки на пачках сигарет, пишет The Daily Mail.

Читайте такжеВОЗ готова помочь бедным странам в их борьбе с курениемИтак, ученые вызывали у курильщиков 18-39 лет чувство ностальгии или показывали стандартные устрашающие сообщения. В итоге у первой группы возникали сильные ностальгические переживания и негативное отношение к курению. Это в особенности работало с женщинами.

Эксперты начинали сеанс с изображений, касавшихся детских воспоминаний, и фраз вроде: "Я помню, когда был мальчиком…", "Я скучаю по тому, насколько жизнь была простой, по прогулкам теплой летней ночью". Также применялись знакомые запахи и вкусы родом из детства. Установив в сознании "положительный полюс", проще на фоне позитивного настроя осознать вред курения.

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В свою очередь, большинство посланий для курильщиков фокусируются вокруг страха, отвращения и чувства вины ("негативный полюс"). Но они не всегда производят желаемый эффект. Люди начинают плохо думать о себе или человеке, пытающимся их испугать.