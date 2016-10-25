Многие подростки курят для похудения - исследование

Ученые из Корнелльского университета проанализировали данные почти 10500 добровольцев в возрасте от 11 до 15 лет. 46% девочек и 30% мальчиков, которые часто курили, с помощью вредной привычки пытались контролировать вес. Курение было более распространено среди подростков, думающих, что им нужно похудеть, рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на UPI.com.

Девушки, считавшие себя слишком толстыми, курили почти на 225% чаще участниц, чей вес, по их собственному мнению, был нормальным. Мальчики, которые считали себя толстыми, курили примерно на 145% чаще участников, довольных собственным весом. Вероятно, выводы исследователей помогут в разработке новых методов борьбы с курением.

Читайте такжеСовременные дети менее развиты физически и ниже ростом - исследованиеКстати, согласно данным другого исследования, проведенного на крысах, курение действительно помогает сбросить вес. Исследователи заметили, что у грызунов, которые сами вводили себе никотин, уменьшалась масса тела. А снижение дозы никотина приводило к существенному увеличению веса у подопытных животных.