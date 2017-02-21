В Австралии более 140 тысяч семей лишили пособий из-за отказа родителей вакцинировать детей

Как сообщает Nine.com.au, кампания «Нет прививки — нет социальных пособий» проводится правительством с января 2016 года.

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Родители, отказавшиеся от вакцинации по немедицинским показаниям, например, по религиозным убеждениям, могут лишиться до 15 тысяч австралийских долларов, которые им выплачивают на ребенка. Сейчас в этих пособиях отказано родителям примерно 142,7 тысяч детей в возрасте до пяти лет.

Средний уровень иммунизации детей в Австралии составляет 92,2%. Один из самых высоких показателей непривитых детей — в пригороде Сиднея. Так, в восточном пригороде только 88,9% пятилетних малышей имеют прививки от болезней, включая коклюш, корь и гепатит.

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По словам министра здравоохранения Грега Ханта, в ходе кампании, которая вызвала немало споров, вакцинацию прошли более 200 тысяч детей. «Это хорошая новость, но еще многое предстоит сделать, поэтому мы продолжим давление. От этого зависит здоровье общества и безопасность наших детей», —заявил Хант.

Столь жесткие меры не распространяются на родителей, которые не делают прививки именно по медицинским показаниям. Власти страны считают, что уровень вакцинации, позволяющий достичь популяционного иммунитета, составляет 95%.