Ежедневно в мире от кори умирает 400 детей - ВОЗ

С 2000 года смертность от кори снизилась на 79%, тем не менее, до сих пор от инфекционного заболевания ежедневно умирает около 400 детей. В отчете ВОЗ говорится, что мировому сообществу не удается окончательно победить заболевание не из-за нехватки знаний или необходимых средств, а из-за неспособности руководств стран гарантировать вакцинацию против кори каждого ребенка, пишет REUTERS.

Читайте такжеЗа 6 месяцев в Украине зарегистрировано 10 случаев кори и 108 случаев краснухи - Минздрав«Без политической воли дети продолжат умирать от болезни, которую можно легко предотвратить без больших денежных затрат», - заявил глава иммунизационного направления ЮНИСЕФ Робин Нанди (Robin Nandy).

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Благодаря масштабной кампании по вакцинации, прошедшей в 2000-2015 годах, удалось предотвратить около 20,3 млн летальных исходов среди детей. Однако до сих пор во многих странах дети не получают необходимые прививки. В 2015 году около 20 млн детей не были привиты против кори, в результате 134 тыс. умерли. На Демократическую Республику Конго, Эфиопию, Индию, Индонезию, Нигерию и Пакистан приходится почти половина всех непривитых детей и 75% случаев смерти от кори.

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Также в 2015 году были зарегистрированы крупные вспышки кори в Египте, Эфиопии, Германии, Киргизии и Монголии. При этом в Германии и в Монголии корь была выявлена у пожилых людей, что свидетельствует о необходимости вакцинации молодежи, которая не прошла вакцинацию в более раннем возрасте.