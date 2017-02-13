Дневной сон способствует развитию речи у детей - ученые
У детей, которые регулярно спят днем, языковые навыки развиваются лучше, чем у тех, кто днем не спит.
К такому выводу пришли специалисты из Университета Аризоны. В их исследовании приняли участие 39 детей в возрасте 3 лет. Добровольцев разделили на две группы. Участники из первой группы регулярно спали днем, а добровольцы из второй - нет, сообщает Zee News.
Дети, участвовавшие в исследовании, учили новые глаголы. Исследование показало: участники, которые не позже чем через час после этого ненадолго ложились поспать, запоминали слова лучше, чем те, кто не спал в течение минимум пяти часов после обучения. Вероятно, дело в том, что сон (особенно медленноволновой) способствует консолидации памяти.
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По словам ученых, дети дошкольного возраста должны спать от 10 до 12 часов в сутки, независимо от того, когда они спят. Недостаток сна может привести к негативным последствиям, в том числе для когнитивных функций.