Эксперты прогнозируют снижение рынка препаратов против гепатита С

Вирус гепатита / 062.ua

К 2025 году глобальный рынок препаратов для лечения вирусного гепатита С сократится до 17,5 млрд долларов, тогда как в 2015 году он оценивался в 21,7 млрд, прогнозируют эксперты компании GlobalData. В среднем каждый год продажи в этой области будут падать на 2,1%.

Читайте такжеВ США из продажи отзывают детские гомеопатические средстваСокращение объемов рынка эксперты объясняют снижение числа пациентов с вирусным гепатитов С, произошедшее благодаря высокой эффективности современных методов лечения.

По состоянию на 2015 год, основным рынком сбыта противовирусных препаратов прямого действия были США, там реализовывалось 60% выпущенных ЛС. Высокий охват терапии привел к сокращению популяции пациентов, поэтому к 2025 году США будут занимать только 48% глобального рынка противогепатитных лекарств. Доля европейских стран к 2025 годы вырастет незначительно: с 20% до 24%.

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Специалисты GlobalData оценивали перспективы рынка лекарственных средств против вирусного гепатита С на основе данных США, Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Японии, Бразилии и Китая.