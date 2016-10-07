FDA предупредила об опасном побочном эффекте новых препаратов против гепатита С

В некоторых случаях реактивация гепатита В приводит к серьезным поражениям печени и смерти пациента, сообщается на сайте ведомства.

Читайте такжеНовый препарат против гепатита одобрен в ЕСИз-за существующей опасности Администрация потребовала разместить на упаковках противовирусных препаратов прямого действия особое предупреждение (Boxed Warning) о риске реактивации вируса гепатита В. Речь идет о наиболее современных и дорогостоящих средствах для лечения вирусного гепатита С: даклатасвире, софосбувире, симепревире, омбитасвире и комбинациях ЛС на их основе. Всего FDA известно о 24 случаях реактивации вируса гепатита В.

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Эксперты FDA призвали врачей проводит скрининг на гепатит В среди пациентов, готовящихся к терапии противовирусными препаратами прямого действия.

Противовирусные препараты прямого действия эффективно снижают вирусную нагрузку, препятствуя репликации вируса гепатита С. Эффективность подобных лекарственных средств превышает 95%. При этом высокая стоимость некоторых из них вызывает критику специалистов. Так, в США цена одной таблетки софосбувира составляет 1 тыс. долларов, а курса - 84 тыс. долларов.