Австралийские медики рекомендуют работать не более 39 часов в неделю

Для ведения здорового образа жизни специалисты рекомендовали работать не более 39 часов в неделю, пишет Social Science & Medicine.

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Если данное время увеличивается, то, как полагают эксперты, это может привести к нарушениям в психическом и физическом состоянии работника, поскольку человек не сможет уделять должное внимание себе, в частности, вопросам питания и гигиены.

К своим выводам ученые пришли, проанализировав продолжительность рабочего дня более восьми тысяч австралийцев и данные о текущем состоянии их здоровья.

Специалисты рекомендуют сократить время, затрачиваемое на трудовую деятельность, примерно двум третям гражданам страны 24-65 лет, которые работают в среднем более 40 часов в неделю. Особо авторы исследования отмечают недопустимость большой загруженности женщин, большинство из которых выполняют еще и домашнюю работу.