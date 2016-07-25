Ученые рассчитали оптимальную продолжительность рабочей недели

Группа ученых из Мельбурнского университета (University of Melbourne) в Австралии и Университета Кэйо (Keio University) Японии выяснила, где проходит граница, после которой мозг человека уже не справляется с рабочей нагрузкой. Для этого исследователи проанализировали данные 6500 человек из Австралии, 3000 мужчин и 3500 женщин, сообщает Медпортал. Обнаружилось, что после определенной выработки в неделю те реципиенты, которым уже исполнилось 40 лет, демонстрировали существенное снижение работоспособности.

Читайте такжеЖенщинам вредно много работать, доказали ученыеКолин МакКензи (Colin McKenzie), профессор экономики из Университета Кэйо и один из авторов исследования, заявил, что если человек работает слишком много — это хуже отражается на его когнитивной функции по сравнению с тем, как если бы он не работал вообще. По словам профессора МакКензи, на первых порах работа стимулирует клетки мозга, однако в определенный момент стресс перевешивает. В рамках научной работы профессор и его коллеги ознакомились с рабочим графиком всех 6500 участников и предложили им пройти экзамен на когнитивную функцию, включающий в себя тесты на память, чтение и расшифровку неправильно написанных слов.

Читайте такжеБеспорядок на рабочем месте опасен для мозгаРезультаты показали, что люди, которым уже исполнилось 40 лет и которые работали более 30 часов в неделю, в среднем «сдавали» экзамен на более низкий балл. Для женщин оптимальная длительность рабочей недели варьировалась от 22 до 27 часов, для мужчин — от 25 до 30 часов. Если участники работали больше, то они сильно уставали и начинали страдать от стресса, что, по мнению Колина МакКензи, негативно влияло на когнитивную функцию их мозга. В ходе подсчетов выяснилось, что у тех трудоголиков, кто посвящал работе 50-60 часов в неделю, мозг был в таком же состоянии, как и у тех, кто не работал вообще. Таким образом, заключили ученые, работать слишком много так же вредно, как и работать слишком мало. По их мнению, чтобы не страдать от рассеянности и усталости на работе, необходим неполный рабочий день, с которым рабочая неделя будет длиться 20-30 часов. При этом по данным Департамента труда США (U.S. Department of Labor) от мая 2016 года более 123 миллионов американцев работают больше 35 часов в неделю.

Исследователи также выявили, что результаты их работы применимы в основном к тем, кто уже отпраздновал 40-летний юбилей. На вопрос, почему 20- и 30-летние специалисты не так подвержены стрессу от переработок, профессор МакКензи заявил, что та часть мозга. которая отвечает за восстановление, возможно, лучше адаптируется к условиям труда. Молодые люди, по его словам, более устойчивы к продолжительным переработкам.