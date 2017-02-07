Почти два миллиона жителей Алеппо уже месяц отрезаны от водоснабжения - ЮНИСЕФ

ООН с помощью своих партнеров снабжает сирийцев канистрами с водой и топливом для функционирования ста глубоководных колодцев, пишет Центр Новостей ООН. Однако этих усилий недостаточно для удовлетворения потребностей всех нуждающихся, сообщил Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Читайте такжеКаждый третий человек на планете не имеет возможности полноценно питаться - ВОЗ«В ООН крайне обеспокоены тем, что с 14 января примерно 1,8 миллиона жителей города Алеппо и сельских окрестностей его восточной части отрезаны от основных источников водоснабжения, которые находятся под контролем ИГИЛ», - сообщил Стефан Дюжаррик.

Он добавил, что, в целях преодоления кризиса, гуманитарные учреждения ООН поставляют топливо для работы ста глубоководных колодцев и обеспечивают водой около миллиона человек.

ООН также работает в тесном контакте со своими партнерами, в том числе с Международным комитетом Красного Креста и с Сирийским обществом Красного Полумесяца в деле доставки продовольствия и оказания медицинской помощи жителям сельских районов Хомса.

На днях колонна автомобилей, зафрахтованная несколькими гуманитарными учреждениями, доставила продукты питания и другие предметы первой необходимости для 84 тысяч жителей труднодоступного района Талбиса под Хомсом. Помощь в этот район не поступала с 19 сентября.

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«Эта колонна грузовиков стала первой, которая пересекла линию огня в феврале и второй в 2017 году», - отметил Пресс-секретарь ООН. Он напомнил, что ООН призывает обеспечить беспрепятственный и постоянный гуманитарный доступ ко всем 4, 72 миллиона людей, которые находятся в труднодоступных районах Сирии. Примерно 600 тысяч из них проживают в осажденных районах.