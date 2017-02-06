Ученые назвали еще одну причину возрастного снижения когнитивных способностей

Обнаружена связь между уровнем концентрации ГАМК в лобной коре (отдел головного мозга обеспечивающий познавательную и другие важные стороны интелекта) и когнитивными способностями у пожилых людей, пишет Alpha Galileo.

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Группа исследователей из Флоридского университета (США) во главе Рональдом Коэном определила уровень ГАМК (Гамма амино масляная кислота - основной тормогный медиатр мозга) у 94 здоровых пожилых человека (средний возраст 73 лет ) в лобной и затылочной областях коры . Все участвующие в эксперименте прошли Монреальский тест по оценке познавательной способности.

Ученые выявили сокращениях ГАМК в течение жизни у здоровых людей. Уровень ГАМК уменьшался с возрастом в обеих областях коры. Однако корреляция между сниженными концентрациями GABA и низкими оценками теста выявлена только для лобной коры. Для затылочной области коры подобная связь не обнаружена.

Результаты исследования помогают понять потенциальную роль возрастного уменьшения тормозного медиатора при снижении когнитивных способностей и предположить, что снижение лобных концентраций ГАМК может помочь предсказать нейродегенеративное заболевание. Выявленные отношения предлагают потенциально новый плодотворный подход в лечении возрастных неродегенеративных заболеваний, считает один из авторов исследования Эрик Порджес.