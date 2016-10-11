Ученые назвали главную причину развития старческого слабоумия

Медики из США назвали долгосрочные негативные последствия наличия у человека высокого артериального давления, сообщается на сайте Американской кардиологической ассоциации.

Высокое давление, как показали ученые, — основной фактор риска развития когнитивных заболеваний в зрелом возрасте, связанных с сердечно-сосудистой системой, а также инсульта и болезни Альцгеймера.

Высокое артериальное давление приводит к нарушению притока крови в сосуды головного мозга, что негативно сказывается на функционировании нервной системы человека.

Читайте такжеПростые физические упражнения помогут бороться со старческой деменцией

К своим выводам ученые пришли, проведя обзор исследований, посвященных причинам развития когнитивных нарушений у пожилых людей.

В настоящее время в мире насчитывается около 40 миллионов человек с различного вида деменциями (приобретенным слабоумием), из которых у 80 процентов диагностированы сосудистые заболевания головного мозга или болезнь Альцгеймера. К 2050 году, по оценкам ученых, из-за общего старения населения, роста средней продолжительности жизни и отсутствия лечения их число может утроиться.