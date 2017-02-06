Иглоукалывание эффективно при лечении депрессии и хронической боли - исследование

Профессор Хью МакФерсон, совместно с учеными из Великобритании и США, проанализировал результаты 29 клинических испытаний (18 000 пациентов), в которых проведено сравнение результатов обычного медикаментозного лечения хронической боли в шее, пояснице, голове и колене, и такого же лечения, дополненного иглоукалыванием, пишет Journals Library.

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Ученые установили, что назначение иглоукалывания, по сравнению с одним только стандартным медицинским обслуживанием, значительно сократило количество головных болей и приступов мигрени, уменьшило выраженность боли в шее и пояснице.

Экспертиза клинических наблюдений (755 пациентов) использования иглоукалывания при лечении депрессии антидеприсантами также выявила ее эфективность.

Дополнительное применение иглоукалывания у пациентов с традиционным медикаментозным лечением по сравнению с пациетами принимающими традиционное лекарственное лечение значительно понижало развитие депрессий и этот эффект сохранялся до 12 месяцев после лечения. Профессор МакФерсон считает, что выявленная действенность дополнительного назначения пациентам иглоукалывания снижает выраженность боли, улучшает настроение и может позволить уменьшить дозу лекарственных препаратов, которые зачастую могут иметь нежелательные побочные эффекты.