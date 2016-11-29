В Бельгии усталость от работы официально признали болезнью

Власти Бельгии официально признали заболеванием "выгорание" на работе. Согласно статистике, ежегодно по этой причине к врачам обращаются до десяти тысяч человек, пишет 112.ua.

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Так, в конце ноября хроническую усталость от трудовой деятельности и термин "выгорание на работе" (от английского - burn out) признала министр здравоохранения страны Магги Де Блок.

Чиновница обещала принять меры по профилактике "выгорания" на рабочем месте. Журналисты отмечают, что признание этого феномена болезнью позволит повысить до 70% суммы, которую страховая компания возмещает работникам за посещение врачей.

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Проблема психологического переутомления на работе в последнее время приобрела угрожающие масштабы. В 2015 году более 8,2 тысячи человек брали отпуск или отгулы именно из-за хронической усталости от трудовой деятельности. Интересным является тот факт, что более 500 человек из них были фрилансерами.

По данным исследователей, рано или поздно на работе "выгорает" каждый десятый житель Бельгии. В состоянии "выгорания" человек теряет мотивацию и жизненные силы, ненавидит свой образ жизни.