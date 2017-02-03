В США планируют упростить процедуру регистрации дженериков

Конгресс США планирует рассмотреть законопроект об упрощенном выводе на фармдженериков, пишет Reuters.

Читайте такжеМировой фармацевтический рынок положительно отреагировал на избрание Трампа президентом СШАСогласно документу, Администрация по продуктам и лекарствам США (FDA) будет обязана в приоритетном порядке рассматривать заявления на регистрацию дженериков, нехватка которых наблюдается на рынке.

«Президент Дональд Трамп дал ясно понять, что он намерен усилить конкуренцию на рынке лекарств для снижения их стоимости. Данная мера направлена именно на это», - заявил Уолден. Он добавил, что на рассмотрении FDA находится огромное количество заявок на регистрацию дженериков, а законопроект позволит сделать этот процесс более прозрачным.

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Два дня назад Трамп встретился с руководителями крупнейших фармпроизводителей и призвал их снизить цены на свою продукцию.