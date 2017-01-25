Бедные страны смогут свободно импортировать дженерики в рамках ВТО

Поправки к ТИПС вступили в силу 23 января 2017 года, через 12 лет после начала их обсуждения, говорится в сообщении ВТО.

Читайте такжеEli Lilly покупает разработчика препарата для лечения мигрениНовые правила упрощают правила перевозки между странами дженериков. До сегодняшнего дня, выпущенные по принудительной лицензии лекарственные препараты можно было продавать только на территории страны-производителя. Новые поправки разрешили станам-экспортерам выдавать принудительные лицензии на производство и продажу медикаментов в государства, не выпускающие собственные медикаменты.

Последними странами, ратифицировавшими данные поправки стали Буркина Фасо, Нигерия, Лихтенштейн, ОАЭ, Вьетнам. Согласно правилам ВТО, для вступления в силу поправок к ТИПС было необходимо набрать две трети голосов стран-участниц организации.