В Японии создана фармкомпания по производству биоаналогов

Японская биофармацевтическая компания Kyowa Hakko Kirin объявила об организации нового предприятия Kyowa Kirin Frontier, которое будет заниматься производством биоаналогов.

Компания сфокусируется на разработке и выводе на рынок биоаналога дарбэпоэтина альфа – стимулятора гемопоэза, предназначенного для лечения анемии. Права на оригинальный препарат дарбэпоэтина альфа принадлежат американской биотехнологической компании Amgen, пишет The Pharma Letter.. Читайте такжеEli Lilly покупает разработчика препарата для лечения мигрени Первичный капитал компании Kyowa Kirin Frontier, размещенной в Токио, составил 100 млн йен (880 тыс. долларов). Руководить деятельностью нового фармпроизводителя будет Ватару Мурата (Wataru Murata).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter