В Японии создана фармкомпания по производству биоаналогов
15:29, 02 февраля 2017Зарубежные новости
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Японская биофармацевтическая компания Kyowa Hakko Kirin объявила об организации нового предприятия Kyowa Kirin Frontier, которое будет заниматься производством биоаналогов.
Новая компания выведет на рынок биоаналог стимулятора гемопоэза для лечения анемии / Фото: newsru.co.il
Компания сфокусируется на разработке и выводе на рынок биоаналога дарбэпоэтина альфа – стимулятора гемопоэза, предназначенного для лечения анемии. Права на оригинальный препарат дарбэпоэтина альфа принадлежат американской биотехнологической компании Amgen, пишет The Pharma Letter..
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Первичный капитал компании Kyowa Kirin Frontier, размещенной в Токио, составил 100 млн йен (880 тыс. долларов). Руководить деятельностью нового фармпроизводителя будет Ватару Мурата (Wataru Murata).
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