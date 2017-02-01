Пациент с неизлечимой болезнью желез впервые в мире пройдет терапию стволовыми клетками

16:45, 01 февраля 2017
Зарубежные новости
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В Огайо стартовали первые в истории испытания по оценке безопасности терапии стволовыми клетками (полученными от взрослых волонтеров) муковисцидоза.

Спинной мозг успешно восстановили с помощью стволовых клеток / Фото: babyplan.ru

Первым участником клинических исследований станет 39-летний пациент, у которого заболевание было диагностировано в возрасте 16 месяцев, пишет MedicalXpress.

В рамках КИ пациенту будет сделана одна инъекция человеческих мезенхимальных стволовых клеток (hMSC) здорового добровольца. Целью клинических исследований I фазы является оценка безопасности и переносимости hMSC пациентами с муковисцидозом. Всего в клинических исследованиях примут участие 15 стабильных пациентов, страдающих муковисцидозом.

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В настоящее время не существует эффективного метода лечения муковисцидоза, а средняя продолжительность жизни людей с этим заболеванием не превышает 41 года.

*** Муковисцидоз (кистозный фиброз) – неизлечимое генетическое заболевание, поражающее легкие и пищеварительную систему. При муковисцидозе вырабатывается большое количество вязкой слизи, что нарушает работу дыхательной и пищеварительной систем. 

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