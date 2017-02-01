Каждый четвертый ребенок в мире страдает от жестоких конфликтов или стихийных бедствий - ЮНИСЕФ

В 2017 году Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) намерен оказать помощь 48 миллионам из них. Речь идет о детях в 48 странах, включая Сирию, Йемен, Ирак, Южный Судан, Нигерию и Украину. На это потребуется 3,3 млрд. долларов, пишет Центр новостей ООН.

Читайте такжеВ ООН призывают немедленно прекратить боевые действия на Донбассе для предотвращения гибели людей

На помощь детям из числа беженцев и мигрантов в Европе ЮНИСЕФ понадобится почти 43,5 млн. долларов, а на поддержку украинских детей Фонд запрашивает 31,2 млн. долларов.

«От Сирии, Йемена и Ирака до Южного Судан и Нигерии дети подвергаются целенаправленным ударам, их дома, школы и общины лежат в руинах, а будущее висит на волоске», - говорится в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

В новом докладе ЮНИСЕФ подводит итоги прошлого года и определяет приоритеты на нынешний.

От Сирии, Йемена и Ирака до Южного Судан и Нигерии дети подвергаются целенаправленным ударам, их дома, школы и общины лежат в руинах, а будущее висит на волоске

По оценкам, в 2017 году 7,5 миллионам детей в мире грозит недоедание. Предотвращение их от такой участие - одна из приоритетных задач Фонда.

«Недоедание - невидимая угроза для жизни миллионов детей», - заявили в Детском фонде. Его эксперты отмечают, что последствия недоедания детей необратимы, они сказываются на умственных возможностях и физическом развитии ребенка, а иногда приводят к смерти.

В рамках проектов ЮНИСЕФ детей будут снабжать также чистой водой, помогут им продолжить учебу и получить медицинскую помощь. Ряд проектов касаются спасания жизни детей в условиях конфликтов и защиты их от насилия.

В своей работе сотрудники будут опираться на успешный опыт прошлых лет и продолжать применять инновационные подходы. Например, в сентябре в Йемене всего лишь за пять дней ЮНИСЕФ удалось мобилизовать несколько тысяч медиков, которые на машинах, на мотоциклах, на ослах и пешком отправились в труднодоступные районы страны, чтобы помочь 600 тысячам детей младше 5 лет и 180 тысячам беременных женщин и кормящих матерей.

Читайте такжеНа Донбассе за время военной агрессии России погибли почти 70 детей, еще 186 получили ранения

Обращаясь к донорам за средствами, в ЮНИСЕФ напоминают, что речь идет о том, чтобы помочь детям в кризисной ситуации, обеспечить их защиту, право на развитие и благополучие.