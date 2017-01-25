На Донбассе за время военной агрессии России погибли почти 70 детей, еще 186 получили ранения

09:15, 25 января 2017
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Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что за время военной агрессии России на оккупированных территориях Донбасса погибли 68 детей, еще 186 получили ранения.

REUTERS

Об этом она сообщила сегодня в Страсбурге в ходе круглого стола на тему: "Дети Донбасса и война", который прошел на полях зимней сессии ПАСЕ, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Я убеждена, что эти цифры не окончательные, потому что оккупированные территории остаются закрытыми для международных гуманитарных миссий, и поэтому мы не знаем до сих пор точного количества детей, пострадавших от обстрелов", - констатировала Геращенко.

Также она сообщила, что боевики привлекают детей к участию в незаконных вооруженных формированиях.

"Есть примеры, когда боевики привлекают детей к работе на блокпостах, есть много примеров, когда россияне на своих сайтах, в газетах показывают, как они в Ростовской области организуют летние вооруженные лагеря, куда привозят детей с оккупированных территорий, по сути, готовят из них боевиков", - сказала она.

Кроме того, по словам Геращенко, еще с сентября украинская сторона ведет переговоры об освобождении подростков, семьи которых проживают на оккупированных территориях, и которые были задержаны за совершение "диверсий".

"Почти полгода их держат в тюрьмах. Нам и ОБСЕ обещали освободить их к новогодним праздникам, но и сегодня эти подростки остаются в тюрьме", - сообщила Геращенко.

Она также подчеркнула, что серьезной угрозой для детей на оккупированных территориях остаются мины.

"Согласно информации ЮНИСЕФ, было обнаружено и изъято более 55 тыс. мин и других неразорвавшихся боеприпасов и только можно представить, сколько остается не изъятых мин. Когда украинские военные освобождали Славянск, они увидели, что мины были спрятаны в учебниках, привязаны к деревьям, прятали мины в школах, детских садах. Есть примеры, когда дети от мин потеряли все конечности - ребенок в 8-10 лет остался без рук и ног", - сообщила Геращенко.

Кроме того, она напомнила, что из-за войны почти 2 тысячи детей стали сиротами, и это данные по состоянию на сентябрь прошлого года.

"Очевидно, что этих детей сейчас больше, потому что в течение только 2016 году погибло 211 военных", - уточнила Геращенко.

Среди прочих она также назвала проблему вывоза детей с оккупированных территорий в Россию.

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"Все эти вопросы должны звучать не только в ПАСЕ, но и в ООН, и поэтому мы привлекаем к этому внимание. Как мы видим решение? Мы настаиваем на доступе международных гуманитарных организаций к оккупированным территориям, в частности, комитета Красного Креста, ЮНИСЕФ, организаций, которые могли бы мониторить ситуацию и гуманитарно поддерживать те категории населения, в частности, детей, которые страдают", - сказала первый заместитель председателя ВР.

Вторым аспектом решения проблем она назвала совместные программы по разминированию.

"Мы также требуем от РФ и ее марионеток освобождения всех заложников, а это 110 гражданских и военных, и освобождения подростков, которых нет в списке, мы требуем полностью прекратить привлечение детей к вооруженному конфликту", - подчеркнула Геращенко.

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