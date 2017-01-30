Психологи призывают родителей отказаться от кукол Барби

По их мнению, данные куклы могут негативно отразиться на здоровье девочек, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на The Recorder. Обвинения в адрес Barbie сводятся к следующему: идеальная фигура куклы далека от медицинской нормы и реалий жизни. А впечатлительные дети могут подумать, что худоба - единственный приемлемый вариант.

Читайте такжеМиф о Санта-Клаусе вредит детской психике - социологиИсследование 160 девочек из Австралии в возрасте 5-8 лет показало, насколько сильно куклы могут влиять на убеждения ребенка. Детей попросили посмотреть на фотографии кукол или поиграть с ними. После производился опрос. Оказалось, дети думали, что выглядеть привлекательно очень важно, что лишний вес - это плохо, а вот худоба хороша. Причем, максимальная худоба воспринималась со знаком "плюс".

Читайте такжеТелевизор убивает в детях креативность - исследованиеЭксперты призывают родителей отказаться от кукол Barbie. Если у ребенка уже есть подобные куклы, стоит подчеркивать в играх ролевой компонент. То есть девочка не должна просто наряжать куклу или пытаться сделать ее более привлекательной. В противном случае, у ребенка могут сложиться неверные стереотипы, касающиеся внешнего вида. Также повысится риск развития расстройств питания.