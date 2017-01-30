На Гавайях бездомность хотят признать болезнью

13:09, 30 января 2017
Зарубежные новости
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На рассмотрение законодательного органа Гавайских островов поступил законопроект, согласно которому бездомность следует признать нарушением здоровья, а страховые организации обязать оплачивать его лечение. 

REUTERS


По словам активистов, бездомные часто страдают от различных хронических заболеваний, а их лечение затруднено тем, что у них отсутствует постоянное место жительства, пишет MedicalXpress. Если законопроект будет принят, то врачи смогут ставить диагноз «бездомность» и назначать лечение «жильем».

Для финансирования программы предлагается использовать средства Medicaid. По мнению разработчиков законопроекта, на обеспечение жильем бездомных пациентов понадобится 2 млрд долларов в год. При этом снизится частота обращения больных в пункты скорой помощи, что позволит сократить расходы на экстренную медпомощь.

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Исследование специалистов из Гавайского университета показало, что при обеспечении бездомных пациентов с хроническими заболеваниями нормальным жильем сроком на 6 месяцев, затраты на их медицинское обслуживание сокращается на 43%.

По официальным данным, на каждые 10 тыс. жителей Гавайских островов приходится 53 бездомных. По количеству людей без определенного места жительства Гавайи занимают первое место среди всех американских штатов. 

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