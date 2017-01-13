Ученые доказали, что занятия музыкой полезны для здоровья пожилых людей
Ученые установили, что время реакции у музыкантов меньше, чем у не музыкантов - и это может иметь значение для пожилых людей.
Новое исследование ученых из Монреальского университета выявило отличие во времени реакции на сенсорные стимулы у музыкантов и не музыкантов, сообщает ScienceDirect.
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Ученые сравнили время реакции 16 музыкантов и 19 немузыкантов на звуковые, тактильные и звукотактильное стимулы. Каждый вид стимулов предъявляли испытуемому 180 раз. В ответ на предъявление стимула необходимо было нажать на клавишу мыши.
У музыкантов зарегистрировали значительно меньшее время реакции на все виды сенсорного воздействия по сравнению с не музыкантами. Полученные результаты впервые показали, что долгосрочное музыкальное обучение уменьшает время двигательной реакции.
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Авторы исследования, Симон Ландри и Франсуа Шампу, считают, что выявленная тенденция имеет значение для предотвращения некоторых эффектов старения. Известно, что у людей с возрастом реакция на окружающие стимулы становится медленнее. Но если человек играет на музыкальном инструменте- это может помочь ему сохранить быструю реакцию и оставаться бдительным.