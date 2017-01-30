Новая вакцина против поллиноза доказала свою эффективность
Австралийская компания Biomay представила убедительные результаты клинических исследований IIb фазы новой вакцины третьего поколения против поллиноза BM32.
Целью исследования было определить оптимальную дозировку для индуцирования иммунного ответа, пишет The Pharma Letter.
В испытаниях приняли участие 128 пациентов, которые в зависимости от группы получили 3, 4 или 5 доз BM32 или инъекцию соответствующего плацебо. По результатам КИ авторы заключили, что экспериментальная вакцина способнa значительно снизить интенсивность проявления поллиноза уже в течение первого сезона цветения после начала лечения. Безопасность и хорошая переносимость препарата была доказана данными более ранних КИ.
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В настоящее время компания Biomay планирует проведение III фазы клинических исследований. В случае успешного их прохождения вакцина BM32 может получить маркетинговое разрешение в 2021 году.
BM32 является инновационной вакциной для профилактики поллиноза, созданной на основе рекомбинантного пептида. Также Biomay занимается разработкой вакцин против аллергии на пылевого клеща, амброзию, пыльцу березы и кошачью перхоть.