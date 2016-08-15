Исследовали выяснили, что аллергия влияет на работу мозга
Аллергия – это не только заложенный нос и чешущиеся глаза, как показало новое исследование, у аллергиков изменяется даже работа головного мозга.
У аллергиков изменяется работа головного мозга / megamedportal.ru
Исследователи из Университета Зальцбурга изучили активность гиппокампа (древнейшего отдела мозга, ответственного за формирование новых воспоминаний) при предъявлении пыльцы, пишет Здоровье.
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Во время аллергической реакции у грызунов отмечали увеличение числа новых нейронов в этой области. Это заставило ученых задуматься о возможном влиянии аллергии на память. Они пришли к заключению, что увеличение нейрогенеза в результате аллергической реакции может повлиять на процесс старения мозга. Впрочем, не все так радужно: вместе с появлением новых нейронов в гиппокампе подавлялось образование микроглии – иммунных клеток мозга.
А длительное подавление иммунных реакций не может отрицательно не сказаться на организме.