Исследовали выяснили, что аллергия влияет на работу мозга

Исследователи из Университета Зальцбурга изучили активность гиппокампа (древнейшего отдела мозга, ответственного за формирование новых воспоминаний) при предъявлении пыльцы, пишет Здоровье.

Читайте такжеСреди детей с астмой распространена аллергия на арахис

Во время аллергической реакции у грызунов отмечали увеличение числа новых нейронов в этой области. Это заставило ученых задуматься о возможном влиянии аллергии на память. Они пришли к заключению, что увеличение нейрогенеза в результате аллергической реакции может повлиять на процесс старения мозга. Впрочем, не все так радужно: вместе с появлением новых нейронов в гиппокампе подавлялось образование микроглии – иммунных клеток мозга.

А длительное подавление иммунных реакций не может отрицательно не сказаться на организме.