Импульсивность является одной из причин ожирения - ученые

В новом исследовании, проведенном в Техасском университете, участвовали 45 человек в возрасте от 22 до 43 лет. Средний Индекс массы тела (ИМТ) составлял 30,7 (ожирение первой степени). Исследователи хотели выяснить, как импульсивность влияет на вес, рассказывает Meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Читайте такжеДаже один чизбургер нарушает обмен веществ - ученыеУчастники рассказали о себе и прошли нейропсихологическое тестирование. Также специалисты сделали добровольцам МРТ.

Ученые установили: импульсивные личности, которые постоянно вели себя непредусмотрительно, были склонны к набору лишнего веса.

Читайте такжеВысокие дозы витамина Е борятся с нарушениями обмена веществ - исследованиеКстати, ранее Университет Питтсбурга открыл ген, который повышает риск ожирения на треть. Примерно у четверти исследуемых людей нашли один вариант гена CREBRF. Именно он повышал Индекс массы тела на 1,5%. CREBRF заставляет жировые клетки выделять меньше энергии, что выливается в сохранение жира.