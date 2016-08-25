Бигмак выдержал поливание серной кислотой - результаты эксперимента

Экспериментаторы-любители, ведущие YouTube-канал LetsMeltThis, поливали бигмак (один из гамбургеров сети McDonalds) серной кислотой в течение нескольких минут. Блюдо оказалось исключительно устойчивым к воздействию химикатов. Об этом сообщает Gizmodo.

Читайте такжеЭффект от фастфуда ученые сравнили с диабетомЭксперимент занял около получаса. Сначала бигмак никак не изменился. Через некоторое время верхняя часть булочки начала темнеть и съеживаться, однако, к удивлению авторов опыта, кислота ее не растворила, а сделала более твердой (как будто булка долго пеклась в духовке). Остальные ингредиенты бигмака, защищенные булочкой, пострадали еще меньше.