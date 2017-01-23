В США появился редкий крысиный вирус, разрушающий почки человека

В Америке отмечается вспышка довольно редкого крысиного вируса, который связан с быстрым отказом почек. Опасения вызывает тот факт, что эта болезнь вообще не должна была появиться на территории США, сообщает Мedikforum.ru.

Читайте такжеВ США зафиксирована опасная бактерия, устойчивая ко всем известным антибиотикам Редкий вирус, который вызывает геморрагическую лихорадку и болезнь почек, поразил уже 8 жителей Висконсина и Иллинойса. Хотя количество жертв является весьма незначительным, а смертельных случаев не зафиксировано, вспышка этого так называемого сеульского вируса насторожила экспертов, ведь данная болезнь вообще не должна была появиться на территории США.

Все 8 человек, как было установлено, вступали в прямой контакт с крысами в специальных крысятниках, где этих животных разводят для продажи. Человек может стать жертвой сеульского вируса посредством подобного контакта, но к счастью, эта болезнь не распространяется между людьми. Симптомами вируса являются лихорадка, озноб, головокружения, боли, а также раздражения кожи. Отметим, что далеко не все люди сталкиваются с этими симптомами.

Читайте такжеЛетучие мыши-вампиры в Бразилии перешли на кровь людей - ученыеСеульский вирус разносится по всему миру дикими норвежскими крысами. Он не может быть передан другим домашним животным. Обычно пациент заболевает после того, как в его организм попадают жидкости, содержащие вирус, вроде крови, слюны или мочи. Также можно заболеть после крысиного укуса. Любопытно, что сами крысы не болеют из-за сеульского вируса, который чаще всего отмечается в Азии.

В США оба жителя Висконсина уже восстановились после инфекции, а у 5 из 6 резидентов штата Иллинойс вообще не отмечалось никаких характерных симптомов. Однако власти обоих штатов в настоящий момент исследуют источник вируса. Продажи крыс временно приостановлены.