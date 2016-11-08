Американские ученые обнаружили антитела, нейтрализующие вирус Зика

Исследователи из медицинского центра Вандербилт и медицинской школы университета имени Дж. Вашингтона выделили человеческие моноклональные антитела, которые в ходе экспериментов на мышах заметно снизили риск заражения вирусом Зика. Результаты их работы были представлены в журнале Nature, сообщает Newsru.co.il.

Читайте такжеВирус Зика может вызвать глухоту у новорожденных младенцев - ученыеЛабораторные исследования антител, полученных из крови людей, ранее инфицированных вирусом Зика в различных частях мира, показали, что они реагируют на определенный белок на поверхности вируса. Оказалось, что обнаруженные антитела способны нейтрализовать несколько различных штаммов вируса.

Читайте такжеВирус Зика приводит мужчин к бесплодию - исследованиеС помощью антитела, получившего название ZIKV-117, ученым удалось успешно предотвратить внутриутробную инфекцию у зараженных беременных мышей. Помимо этого, инъекция антител заметно снизила уровень заболеваемости и смертности особей, а также вероятность передачи ВИЧ от матери к плоду.

Если аналогичные исследования, которые будут проведены на приматах, пройдут успешно, антитела могут быть использованы для лечения беременных женщин, подверженных риску инфекции.