Вакцина против лихорадки Денге показала 100% эффективность

Это заболевание распространено в тропических и субтропических регионах, пишет Медпортал. Ежегодно вирусом заражаются около 400 миллионов человек во всем мире – нередко заболевание протекает бессимптомно, однако примерно у 2 миллионов человек развивается геморрагическая лихорадка, ежегодно уносящая тысячи жизней.

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Разработчики вводили вакцину, в состав которой входят 4 ослабленных штамма вируса Денге, 21 участнику эксперимента. Спустя полгода после вакцинации добровольцы подвергались действию одному из четырех штаммов вируса. Вакцина, получившая название TV003, показала 100% эффективность. У 20 человек, входивших в контрольную группу, которым TV003 не вводилась, были зафиксированы симптомы заболевания.

Полученные результаты выглядят многообещающе, считает Анна Дурбин (Anna Durbin) одна из разработчиков вакцины из Школы общественного здоровья при Университете Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health).

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В феврале в Бразилии начались испытания, в которых примут участие около 17000 человек. Кроме того, эффективность вакцины будет проверена и в Бангладеш. Сейчас к использованию разрешена лишь одна вакцина против вируса денге – Dengvaxia, разработанная компанией Sanofi.