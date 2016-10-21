Музыка делает самые тяжелые тренировки легче - исследование

Мощные, но непродолжительные интервальные тренировочные программы, бывают слишком тяжелы. Однако музыка помогает к ним лучше адаптироваться, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на Eurek Alert. Это показал эксперимент с добровольцами, которым предложили впервые опробовать интенсивный тренировочный режим. В итоге, если люди слушали музыку, они позитивно смотрели на тренировки и хорошо к ним приспосабливались.

Читайте такжеМужчины, активно занимающиеся силовым спортом, могут быстрее облысетьПодобный режим (цикл интенсивной нагрузки сменяется циклом восстановительным с пониженной нагрузкой) дает возможность добиться желаемого результата при минимальных затратах по времени. И, как показало исследование, данный режим хорошо воспринимался добровольцами. На самом деле, всего 10 минут интенсивной интервальной тренировки три раза в неделю могут укрепить здоровье.

Читайте такжеТренироваться при плохом настроении вредно - исследованиеИ музыка способна облегчить восприятие подобной тренировки. Это дает надежду на то, что человек будет практиковать подобные тренировки в дальнейшем. Между тем, многим трудно соблюдать режим, предполагающий длительные тренировки вроде 50 минут бега.