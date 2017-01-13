Психотравму можно получить, даже не являясь участником неприятных событий - ученые



Как было установлено, если человек просто слышит о каком-нибудь происшествии типа катастрофы от другого (близкого или незнакомца), в мозге изменяется схема обработки информации и повышается риск посттравматического стрессового расстройства, пишет DNA India.

Ученые специально пронаблюдали за тем, как страх других, меняет схему работы мозга. При посттравматическом стрессовом расстройстве негативные эмоции оставляют в буквальном смысле отпечаток на мозге. Это делает человека склонным к тревожности, неадекватной реакции на внешние стимулы. Все это повышает риск развития психических отклонений.

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Исследователи заметили: большинство людей, столкнувшихся с опасными событиями, не пострадали в итоге от посттравматического расстройства. Но в целом 7-8 человек из каждых 100 опрошенных в какой-то момент жизни страдали от расстройства. Получается, что не обязательно быть непосредственной жертвой. Расстройство касается близких и даже просто случайных людей, узнавших о произошедшем.

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Это натолкнуло ученых на идею исследовать зону мозга, отвечающую за сопереживание и понимание психического состояния других (префронтальная кора). На примере мышей эксперты оценили передачу информации через центры, регулирующие силу сигналов, поступающих в префронтальную кору от других частей мозга. Оказалось, наблюдение за испуганными особями, их запах, издаваемые звуки и движения, меняло распределение информации в мозге подопытных мышей.