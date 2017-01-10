В США зарегистрирован опиоидный анальгетик с защитой от нерецептурного использования

Права на разработку принадлежат компании Egalet, пишет Reuters.

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Препарат, разработанный компанией Egalet, имеет очень твердую оболочку, которая делает невозможным извлечение активного вещества из таблетки. Также при попытке растворения препарат превращается в густой гель, не подходящий для внутривенного введения.

Американский регулятор разрешил компании указать на упаковке, что препарат невозможно использовать не по назначению путем растворения и внутривенного введения. Однако Egalet запрещено указывать, что данное ЛС защищено от применения не по показаниям при разжевывании и вдыхании его порошка.

Решение FDA согласуется с рекомендациями независимого экспертного совета, проголосовавшего в августе 2016 года за регистрацию Аримо. В ведомстве также отметили, что пометку о невозможности вдыхания опиоидного препарата в настоящее время имеет только обезболивающее средство МорфаБонд (MorphaBond) компании Daiichi Sankyo. До 2 октября 2018 года компания имеет эксклюзивное право на размещение данной пометки на своем препарате.

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Аримо является формой морфина пролонгированного действия и предназначен для лечения пациентов, нуждающихся в постоянной обезболивающей терапии. Ожидается, что Аримо появится в продаже на территории США в первом квартале 2017 года. препарат будет доступен в дозировках 15 мг, 30 мг и 60 мг.