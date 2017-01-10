Снижение калорийности рациона улучшает жизнь - ученые

Результаты исследований, проведенных сотрудниками Педдингтонского центра медико-биологических исследований в Луизиане, свидетельствуют о том, что лечебное голодание не только способствует снижению веса, но и повышает качество жизни, пишут Новости Израиля со ссылкой на JAMA Internal Medicine.

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В ходе данного исследования ученые собрали 218 человек, не имеющих проблем с излишним весом, и проверили, какое влияние окажет на их организм сокращение калорийности их привычного рациона на 25% в течение двух лет. Выяснилось, что испытуемые довольно быстро сбросили 10% от своего веса (7,5 кг в среднем), а кроме этого улучшились их сон, настроение и сексуальные функции.

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Корби Мартин, руководивший группой исследователей, прокомментировал эти результаты: "После того, как пациент похудел и его пищевые привычки изменились, он начинает чувствовать преимущества низкокалорийной диеты: исчезают боли в суставах, становиться легче двигаться и улучшается настроение. Проблема в том, что диету трудно поддерживать в течение долгого времени".

Впрочем, как показал этот опыт, часть испытуемых продолжали соблюдать усвоенные в ходе эксперимента правила питания.