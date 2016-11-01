18% украинцев экономят на продуктах питания - результаты опроса

18% украинцев вынуждены экономить на продуктах питания.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного по заказу Международного Республиканского Института с 28 сентября по 7 октября 2016 г.

Также, согласно данным опроса, 35% респондентов ответили, что семейного бюджета им хватает на питание, а для покупки одежды, обуви нужно накопить средства или занять.

Еще 45% опрошенных заявили, что денег им хватает на питание и необходимую одежду, обувь, но для таких покупок как качественный костюм, мобильный телефон, пылесос, стиральная машина, холодильник и прочее нужно накопить деньги или занять.

Читайте такжеОбщий уровень благосостояния внутренне перемещенных лиц является крайне низким - исследованиеОпрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Всего было опрошено 2,4 тыс. жителей Украины в возрасте старше 18 лет, которые имеют право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Допустимая погрешность не превышает 2.0%. Коэффициент достижимости респондентов – 66.9%. Дополнительно было опрошено 1156 респондентов в Харьковской области. Допустимая погрешность не превышает 2.8%. Коэффициент достижимости респондентов – 64.1%.