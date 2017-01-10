Папа Франциск призвал к преодолению гуманитарного кризиса на Донбассе

Как сообщает Радио Ватикан, об этом понтифик сказал во время традиционной в начале года встречи с дипломатическим корпусом, аккредитованным при Святом Престоле.

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«Также и в Европе, где хватает напряженности, готовность к диалогу является единственным путем для гарантирования безопасности и развития континента. С симпатией воспринимаю инициативы, направленные в пользу объединения Кипра, в то же время желаю, чтобы в Украине решительно двигались вперед в поиске реальных решений для полного осуществления обязательств, взятых на себя сторонами, и, прежде всего, быстрого ответа на гуманитарную ситуацию, которая до сих пор остается тяжелой», – таким было одно из пожеланий Папы Франциска.

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Также понтифик в контексте 100-летия окончания первой мировой войны делился мыслями о мире и безопасности, подчеркивая, что «в атмосфере общих опасений за настоящее и неуверенности и тревоги за будущее, в которую мы погружены», считает важным обратиться со словом надежды, которое укажет перспективу дальнейшего пути.

Как сообщал УНИАН, греческие и турецкие лидеры Кипра 9 января планируют при посредничестве ООН возобновить мирные переговоры.

Переговоры между президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и лидером турок-киприотов Мустафой Акинчи в Женеве аналитики называют исторической возможностью прекратить конфликт, разделяющий остров в Средиземном море на протяжении многих десятилетий.