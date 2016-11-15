80% гуманитарной помощи для жителей Донецкой области поступает от штаба Ахметова – исследование

80% гуманитарной помощи для жителей Донецкой области поступает от Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Читайте такжеВолонтеры штаба Ахметова доставляют наборы выживания старым людям на дом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Наталья Харченко в ходе круглого стола «Донбасс: жизнь и барьеры».

Эксперт представила результаты «Исследования потребностей в гуманитарной помощи Донецкой области», проводившегося по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

По словам эксперта, две трети опрошенных жителей Донецкой области указали, что в их населенном пункте предоставляют гуманитарную помощь, 80% этой помощи поступает от штаба Ахметова.

Читайте такжеДонетчина: штаб Ахметова обеспечил пациентов с сердечными заболеваниями необходимыми препаратами

«На неподконтрольных Украине территориях 44% указали, что лично получают гуманитарную помощь, из них 87% получают помощь штаба. В целом, почти миллион жителей Донбасса уже получили помощь штаба и 94% жителей знают о работе штаба Ахметова», - сказала Харченко.

«За 2 года проведения социсследований мы четко видим, что военные действия напрямую влияют на гуманитарную ситуацию и потребности мирных жителей региона. И в периоды эскалации конфликта, потребность людей в продуктах и медикаментах резко возрастает. Опираясь на данные исследований, Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает оказывать помощь там, где она необходима и тем людям, которые в ней остро нуждаются», - подчеркнула координатор Гуманитарного штаба Римма Филь.