В Южной Корее разработали рецепт мороженого от похмелья

Южнокорейские ученые предложили новый способ борьбы с похмельем, который, возможно, окажется самым приятным из всех существующих. Они создали мороженое Gyeondyo-bar. Десерт со вкусом грейпфрута уже поступил в продажу, сообщает Медпортал.

Читайте такжеВ Колумбии придумали быстрое средство от похмельяПроизводители мороженого утверждают, что мороженое действительно помогает бороться с похмельем. В его состав входит сок говении, также известного как конфетное дерево. Сок конфетного дерева издавна используется в корейской медицине именно для устранения неприятных симптомов, связанных с употреблением большого количества спиртного.

В 2012 году исследователи выяснили, что введение ампелопсина, действующего вещества, содержащегося в растительном экстракте конфетного дерева, предотвращало опьянение у крыс. Мороженое Gyeondyo-bar содержит 0,7% экстракта говении. Пока мороженое продается только в Южной Корее и в другие страны не поставляется.

Читайте такжеЭксперты назвали алкогольные напитки с высоким риском похмельного синдромаИсследователи все чаще обращаются к древним рецептам. В древних папирусах, найденных более ста лет назад, им удалось обнаружить и лекарство от похмелья. Неизвестно, действительно ли этот способ работал, но древние греки предлагали человеку, страдавшему от последствий употребления алкоголя, носить на шее венок из листьев лавра александрийского.