В Южной Корее разработали рецепт мороженого от похмелья

13:56, 06 января 2017
Зарубежные новости
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Сок говении издавна используется в корейской медицине именно для устранения неприятных симптомов, связанных с употреблением большого количества спиртного.

Мороженое Gyeondyo-bar содержит 0,7% экстракта говении / Фото: wallpaperose.com

Южнокорейские ученые предложили новый способ борьбы с похмельем, который, возможно, окажется самым приятным из всех существующих. Они создали мороженое Gyeondyo-bar. Десерт со вкусом грейпфрута уже поступил в продажу, сообщает Медпортал.

Читайте такжеВ Колумбии придумали быстрое средство от похмельяПроизводители мороженого утверждают, что мороженое действительно помогает бороться с похмельем. В его состав входит сок говении, также известного как конфетное дерево. Сок конфетного дерева издавна используется в корейской медицине именно для устранения неприятных симптомов, связанных с употреблением большого количества спиртного.

В 2012 году исследователи выяснили, что введение ампелопсина, действующего вещества, содержащегося в растительном экстракте конфетного дерева, предотвращало опьянение у крыс. Мороженое Gyeondyo-bar содержит 0,7% экстракта говении. Пока мороженое продается только в Южной Корее и в другие страны не поставляется.

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