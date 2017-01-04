Во Франции принят новый закон о трансплантации: теперь каждый человек после смерти становится донором органов

С 1 января 2017 года во Франции вступил в силу закон, согласно которому, все граждане Франции автоматически становятся после смерти донорами органов, если не зарегистрируются в специальной базе данных "отказников", сообщает The Guardian.

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До сих пор в базе данных "отказников" зарегистрировались около 150 тысяч человек.

Новый закон позволяет использовать органы покойного для пересадки даже в случае сопротивления его родственников.

До того, как закон вступил в силу, ситуация с донорством органов во Франции была такова, что, если человек при жизни не выражал четкое желание пожертвовать после смерти органы или от этого отказаться, врачи были обязаны спрашивать разрешения родственников покойного, которые, почти в трети случаев, отвечали отказом.