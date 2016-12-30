Ученые проверили полотна великих художников на признаки болезней мозга у их авторов

Выявить нейродегенеративное заболевание вроде болезни Альцгеймера на ранней стадии довольно сложно. Группа специалистов из Университета Ливерпуля, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на CTV News, проанализировала полотна известных художников и выяснила: мазки художников с нейродегенеративным недугом сильно отличались от мазков здоровых людей.

Читайте такжеТворчество помогает справиться со стрессом - исследование учёныхВ общей сложности эксперты исследовали 2092 полотна Сальвадора Дали, Норваля Мориссо, Джеймса Брукса, Виллема Де Кунинга, Марка Шагала, Пабло Пикассо и Клода Моне. Болезнь Паркинсона была у Дали и Мориссо, а у Брукса и Де Кунинга - болезнь Альцгеймера. Остальные художники от недугов не страдали.

Читайте такжеТворческие достижения помогают победить страх смерти - психологиАнализировали мазки с помощью фрактального анализа. Данный подход часто применяют, когда нужно установить подлинность или атрибутировать картину. Суть в оценке сложных геометрических схем и подсчете повторяющихся форм. Если даже стиль живописи изменился, схемы письма ("фракталы") остается относительно постоянной. Оказалось, наличие заболевания приводило к явным изменениям в схемах письма. И видно это было уже в среднем возрасте.