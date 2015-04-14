Творчество и рукоделие укрепляют мозг и память

Люди среднего и пожилого возраста, которые ходят в кружки творчества и рукоделия, тем самым, ограждают себя от ухудшения памяти и мыслительных способностей, говорят эксперты. Видимо, подобная активность нагружает мозг и защищает нейроны от преждевременной смерти. Более того, творчество способствует росту новых нейронов, отмечает Роузбад Робертс из Клиники Майо.

Влияние творчества было исследовано на примере 256 человек (средний возраст — 87 лет). В самом начале наблюдений у людей не фиксировались проблемы с памятью или мышлением, отмечает nastroenie.com.ua со ссылкой на Zee News. Добровольцы рассказывали, занимались ли они в творческих секциях, ходили ли в театр, на концерты, общались ли с друзьями. Также добровольцы сообщали, пользовались ли они Интернетом, интересовались ли компьютерными играми, сообщает Настроение по материалам сайта Meddaily.

Через 4 года у 121 человека развились умеренные когнитивные нарушения. Но люди, занимавшиеся в творческих кружках, сталкивались с этой проблемой на 73% реже. Рукоделие, гончарное дело и прочие похожие занятия снижали риск на 45%, активная социализация — на 55%, а использование компьютера — на 53%. Но наличие гена APOE, гипертония в среднем возрасте и проблемы с сосудами повышали риск.