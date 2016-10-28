Соцсети помогут выявить психические расстройства - исследование

Статусы, "лайки" (отметки "Мне нравится") и даже фотографии пользователей Facebook могут подсказать медикам, кто страдает от психических расстройств, таких как депрессия и шизофрения. Это показало новое исследование, проведенное специалистами из Кембриджского и Стэнфордского университетов, рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на The Indian Express.

Читайте также"Раздвоение" личности ученые назвали главной опасностью социальных сетейЛюди делятся в социальных сетях большим количеством информации о себе. Эти данные достовернее тех, которые можно получить в процессе беседы с человеком. По словам экспертов, в языке, эмоциях и темах статусов в соцсетях скрываются первые признаки и симптомы психических заболеваний. Кроме того, люди выкладывают в социальные сети множество фотографий. С помощью автоматизированного анализа выражений лиц пользователей реально получить информацию об их психическом состоянии.

Читайте такжеСпециалисты установили, что соцсети ухудшают настроение подростковТакже соцсети можно использовать в процессе лечения психических расстройств. К примеру, общение в социальных сетях, скорее всего, будет полезно для людей с низкой самооценкой и лиц, страдающих от социальной изоляции. А информация в профиле, вероятно, поможет устранить нарушения автобиографической памяти, связанные с депрессией.